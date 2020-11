Időjárás

Mérges arcát mutatja felénk a Nap, geomágneses viharok várhatók - videó

Kirobbanóan indult november 8-a, már ami a központi csillagunkat illeti. Felénk fordult ugyanis az AR2781 napfolt, amely egyből egy C5-ös napkitöréssel 20 percre elnémította a 10 MHz-es sáv alatti rádiókat Ausztrália és az Indiai óceán térségében.



A koordinált világidő (Universal Time Coordinated, UTC) szerint november 8-án 5 óra 18 perckor történt a napkitörés. Magyarországon UTC+1 óra van, azaz nálunk közép-európai időt mérnek (Central European Time, CET).



A C5-ös intenzitású fler által okozott röntgensugárzási fluxus a rövidhullámú rádiókommunikációban okozott fennakadásokat - jelentették a hajózók és repülősök a fent említett területekről.



További, ennél jóval erősebb napkitörések várhatóak az elkövetkező napokban, amelyek el is érik a bolygónkat. Az egyik legnagyobb napfolt ugyanis ránk néz és egy ideig még biztosan így is marad, köszönhetően az új Nap-ciklusnak. A NOAA szerint akár M-osztályú napkitörések is jöhetnek. A naptevékenységnek talán az egyik leglátványosabb földi hatása a sarki fény, amelyet a pólusok közelében figyelhetünk meg.