Időjárás

Újabb fagyos reggelek jönnek

Jövő héten ugyan már kevesebb helyen, de továbbra is kialakulhat hajnali fagy. Nem árt lassan téli gumira váltani a személygépjárműveinken. A fagyérzékeny növényeket pedig a nagyvárosoktól távolabb már érdemes lehet beszedni, melegebb helyre telepíteni - tanácsolta az Időkép.

Az EUMET előrejelzése szerint vasárnap, a szombatihoz képest már kevesebb helyen várható napsütés. Napos és ködös, illetve ködfelhős tájak váltakoznak. Délután azonban a napsütés lesz jellemzőbb. Szél, csapadék nem várható. A napos területeken 15 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, míg a tartós ködben 10 fok alatt marad a maximum érték.



Éjszaka sokfelé kell kiterjedt ködre számítani, illetve a már meglévő ködfoltok terjeszkednek. A tartósabban derült részeken gyengén fagyhat.



Hétfőn már a borongós, többfelé tartósan ködös, szürkeség határozza meg időjárásunkat. Kevés helyen még sík területeken is kisüthet a nap, a hegycsúcsokon egész nap napsütés lesz jellemző. Gyenge marad a légmozgás. Számottevő csapadék nem hullik, de ködszitálás előfordulhat. A hőmérséklet a ködben jellemzően kevéssel 5 fok fölé, a napos területeken 13 fokig emelkedik.



Éjszaka is a köd, és a borongós idő lesz jellemző.

A jövő hét folyamán sem várható front érkezése, marad az anticiklon térségünk felett. Emiatt ködös, vagy borongós, nyálkás, szürke időre készülhetünk. Csak kis körzetekben van esély átmeneti napsütésre, tartós napsütés csak a magasabb hegycsúcsokon lesz. A hőmérséklet is ennek arányában alakul, a napos részeken kevéssel 10 fok felett, a tartós ködben több fokkal az alatt valószínű a maximum érték. Számottevő csapadék nem, de ködszitálás előfordulhat.