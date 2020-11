Víziközmű szövetség

Szükséges elvégezni a vízmérők és vízvezetékek téliesítését

Az előrejelzések szerint a hétvégén megérkezik a hideg idő, emiatt pedig szükséges a vízmérők, vízvezetékek és a szerelvények téliesítése - hívta fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség (Mavíz).



Közleményükben hangsúlyozták: a télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése.



A télen is lakott ingatlanoknál a vízmérőaknák, és a kevésbé védett helyeken futó vezetékszakaszok szigetelésére is kiemelten kell figyelni - tették hozzá.



Emlékeztettek: minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget. Erre a hatályos jogszabályok kötelezik a felhasználókat. Ezért is érdemes mindenkinek odafigyelni a vízmérőkre, hiszen azok rendeltetésszerű működtetése mindenkinek közös érdeke - fogalmaztak a közleményben.