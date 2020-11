Időjárás

Jellemzően felhős idő várható a héten

Jellemzően felhős, kevésbé napsütéses idő várható a jövő héten: a hét elején még lehetnek 20 Celsius-fok közeli maximumok, de aztán fokozatosan hűl a levegő, hajnalonként pedig helyenként már mínuszok is lesznek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult lesz ég, rövidebb napos időszakok inkább csak az ország délnyugati felében lehetnek. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb szemerkélő eső vagy szitálás fordulhat elő. A leghidegebb órákban 3-12 fok lesz, északnyugaton lesz a legenyhébb az idő. Napközben általában 13-18 fokig melegszik a levegő, de a tartósan borult részeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékek valószínűek. Az Alpokalja térségében enyhébb idő sem kizárt.



Kedd reggel és este többfelé, napközben helyenként párásságra, ködre is készülni kell, főleg az északi, északkeleti országrészben. Néhol előfordulhat szitálás, gyenge eső. A minimumhőmérséklet 5-12, a maximumhőmérséklet többnyire 15-20 fok között valószínű, de a tartósabban felhős, párás északkeleti vidékeken ennél hidegebb lesz.



Szerdán is várható pára, köd. Több helyen előfordulhat elő eső, zápor, a borult, ködös részeken szitálás. A Dunántúlon, késő délutántól az északkeleti országrészben is megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-11, a legmagasabb hőmérséklet 11-16 fok között várható.



Csütörtökön szórványosan előfordul kisebb eső, zápor. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A minimumhőmérséklet 3-10, a maximumhőmérséklet 8-13 fok között valószínű.



Péntek reggel és estétől többfelé lehetnek pára-, ködfoltok. Csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban általában mínusz 1 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet, de a fagyzugos helyeken akár mínusz 4 fokig is hűlhet a levegő. A nappali maximumok 7-12 fok között alakulnak.



Szombat délelőtt, majd estétől több helyen várható párásság, köd. Legfeljebb szitálás fordul elő néhol. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 4, a maximumhőmérséklet 8-14 fok között alakul.



Vasárnap is többfelé lesz pára, köd. Helyenként szitálás is várható. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 6, a legmagasabb hőmérséklet 7-13 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.