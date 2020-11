2020 legerősebb vihara érte el a Fülöp-szigeteket - videó

Gyorsan, mindössze 3 nap leforgása alatt jutott el a trópusi depresszió állapottól az 5-ös kategóriájú tájfunig a Goni névre keresztelt szupertájfun.



A trópusi ciklonban fújó legnagyobb szélsebesség a 300 km/h-t is elérte, 180-210 km/h-s legnagyobb széllökésekkel érkezett meg a Fülöp-szigetekhez.



Goni a partotérést követően veszített erejéből, a szél mellett azonban a nagy mennyiségű csapadék is komoly veszélyt jelent. A következő 3 napban ugyanis néhol 350 milliméternél is több csapadék hullhat le Luzon szigetén, a partmenti területeket pedig a vihardagály fenyegeti.



A hatóságok elrendelték a veszélyzónában lévő partmenti és a földcsúszamlások által veszélyeztetett területek lakosságának evakuálását. Goni ugyanis a 2013-as Haiyan szupertájfunhoz mérhető pusztítással fenyeget.

#SuperTyphoon #Goni has intensified 25 kt from our 00z to 06z surface analysis, and looks exceptional in this vis Himawari imagery as the sun sets over the W Pacific. According to JTWC Goni will continue to track W through favorable conditions (warm SSTs and low vertical shear). pic.twitter.com/RgFXv9zZOF