Időjárás

20 fok is lehet a Dunántúlon a hét elején

Vasárnap délután nyugat felől melegfront érkezett, felhőzetéből több helyen is eső esett. Éjjel már nem kell fagyokra számítani, a legalacsonyabb hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul - írta előrejelzésében az Időkép.



Hétfőn sok lesz fölöttünk a felhő, rövidebb napos időszakok nyugaton lehetnek. Itt délután 19-20 fokot is mutathatnak a hőmérők, ám kelet, északkelet felé haladva egyre hűvösebb lesz, az északkeleti határ közelében néhol a 10 fokot sem érjük el. Gyenge, időszakos eső elszórtan fordulhat elő a nap folyamán.



Kedden már nem fog esni, de főként északon és a Dunától keletre többfelé párás, ködös idővel indulhat a nap, melynek egy része napközben is megmaradhat, illetve alacsony szintű rétegfelhőzetté alakulhat. Ezeken a tájakon délután sem lesz melegebb 11-15 foknál. A Dunántúlon élők viszont hosszabb napos időszakokban bízhatnak, délután akár 20-21 fokot is mérhetünk.



Szerdán tipikus novemberi időre ébredhetünk sokfelé köddel, ködszitálással. Napközben is sok lesz fölöttünk a felhő, egy érkező hidegfrontnak köszönhetően délután több helyen az eső is eleredhet. A Dunántúlon feltámad az északira-északnyugatira forduló szél. 10-17 fok lehet a legmelegebb órákban.



Csütörtökön eleinte még többfelé eshet, napközben észak felől azonban szakadozni kezd a felhőzet. Szeles, pár fokkal hűvösebb időre készülhetünk 9-14 fokos maximumokkal.



Péntektől visszatérhetnek a hajnali fagyok.