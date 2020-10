Időjárás

Vízeséssé változott a titokzatos ősi sziklatömb, amit a fehér ember halott szívnek nevezett el - videó

Az ország egyik legismertebb jelképének számító hatalmas, vörös homokkőből álló sziklatömb, az Uluru (Ayers Rock) oldalairól vízeséssé duzzadva zúdultak le a patakok. 2020.10.24 17:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A híres Uluru nemzeti parkot Ausztráliában egy ideje már nem látogathatják a turisták. Nem a koronavírus miatt, hanem azért, mert az őslakosok egyik szent helye, amit nem nagyon tartottak tiszteletben az arra utazók. Pedig most lett igazán látványos a gigantikus vörös homokkő-szikla a rekordmennyiségű eső miatt.



Az ország egyik legismertebb jelképének számító, a világörökségi listán is helyet foglaló Uluru (Ayers Rock) oldalairól ugyanis vízeséssé duzzadva zúdultak le a patakok.



Az ország meteorológiai intézete szerint évszázadonként kétszer fordul elő. Mivel 2016 karácsonyán ez már megtörént, így minden bizonnyal már csak 2100 után láthatunk ilyet. Bár, a globális felmelegedés miatt elképzelhető, hogy ebben a térségben is egyre gyakoribbak lesznek a szélsőséges időjárási jelenségek.