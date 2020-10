Mindenáron próbálják menteni értékeiket a vietnamiak a természet dühe elől

Sokan meghaltak az áradásokban Kambodzsában és Vietnámban az elmúlt hetekben.

A legtöbben a pusztító áradásokban haltak meg vagy tűntek el, folyamatosan emelkedik az ítéletidő halálos áldozatainak száma.



Vietnam középső részén legalább harminc ember esett csapdába földcsuszamlásokban. A térségben jelentős mennyiségű csapadék hullott október közepén, rengeteg ingatlant, házat, lakást, intézményt és mezőgazdasági területet öntött el ár a térségben tomboló trópusi viharoknak köszönhetően.

Vietnam Railways announces the suspension of the trains SE1/2, SE3/4 on Oct 12, SE7/8 on Oct 13 between Hanoi and Hue due to persistent flooding in the north-central region. Some segments of the railway line are submerged and trains cannot run safely. 📢 https://t.co/fFtaxGIuOU pic.twitter.com/m1OSsWSH2q