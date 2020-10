Időjárás

Meteorológiai szolgálat: északkeleten a hegyekben havas eső, hó is lehet

Északkeleten a hegyekben havas eső, hó is lehet éjszaka és szerdán napközben - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.



A Facebook-oldalon kedden közzétett bejegyzés szerint a térség időjárását alakító mediterrán ciklon, miközben észak felé helyeződik át, maga mögött hidegebb levegőt hoz a Kárpát-medencébe, és a magasban egyre nagyobb területen megjelennek a mínuszok. Emiatt Magyarországon az északi hegycsúcsokon éjszaka és szerdán napközben akár halmazállapot-váltás is lehet.



Erre legnagyobb esély az Északi-középhegység magasabban fekvő tájain van, emellett éjszaka esetleg a Bakonyban is megjelenhet egy-egy hópehely - tették hozzá.



A meteorológiai szolgálat honlapján olvasható előrejelzés szerint kedden késő estére 5-10 Celsius-fok közé hűl le a levegő. Szerdán dél felől felszakadozik, csökken a felhőzet, de az északi országrészben továbbra is borult marad az ég, és egyre inkább csak arrafelé lehet esőre, záporra számítani. A magasabban fekvő tájakon néhol havas eső sem kizárt.



A szél szerdán többfelé megerősödik, a Balaton és a Bakony térségében viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 2-7 fok között alakul, délnyugaton helyenként talajmenti fagy is lehet. A legmagasabb hőmérséklet általában 12-17, az északi harmadban 7-11 fok között alakul.