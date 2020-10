Időjárás

Érkeznek az első fagyok, a Bakonyban havazhat is

Az első légköri fagyokra nyílik esély a héten. Szeptemberben a fagyzugos völgyekben ugyan már előfordult talajmenti fagy, a 2 méteren mért léghőmérséklet azonban a szezonban ezidáig nem süllyedt 0 fok alá. Kedden elsőként eshet negatív tartományba a hőmérő higanyszála - írja az Időkép.



Egy hullámzó hidegfront araszol ki északkelet felé az országból a kedd délután folyamán. Napközben a nyugati tájak már a front mögé esnek, így itt jóval alacsonyabb hőmérsékleti értékekre lehet számítani. Az ország leghidegebb és legmelegebb (ez esetben keleti) pontja között akár 20 fok különbség is létrejöhet. A legalacsonyabb értékeket a Bakonyban, a Mecsekben és a Kőszegi-hegységben mérhetjük. Itt néhol napközben sem lesz melegebb 2-3 foknál. A Bakony legmagasabb pontjain 0 fok alá süllyedhet a hőmérséklet.



A lehűlés a csapadékkal társulva a Bakonyban havas esőt is eredményezhet, rövid ideig a hegység legmagasabb csúcsaira akár az első havazás is megérkezhet.



Szerdán ugyancsak hideg reggelre lehet számítani, ekkor már nagyobb területen mérhetünk 5 fok alatti értékeket, a Bakonyban, a Budai-hegységben és az Északi-középhegységben többfelé fagy is kialakulhat.