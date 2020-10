Időjárás

Hatalmas vihar jön, 11 megyére adtak ki figyelmeztetést

Intenzív esőzés miatt adott ki figyelmeztető előrejelzést több megyére az Országos Meteorológiai Szolgálat. 2020.10.07 08:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szerda délelőtt a Dunántúlon, Duna-Tisza közén, később már keletebbre is számíthatunk esőre, a Tiszántúlon zivatarra is.



A legtöbb csapadék - több tíz milliméter - a Dél-Dunántúlon és a középső tájakon várható. A szél a Dunántúlon északnyugatira fordul és megélénkül, a magasabb helyeken megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 12 és 15, keletebbre 15 és 21 fok között alakul. A Dunántúlon néhol a hajnali, reggeli órákban áll be a csúcsérték. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat eső miatt nyolc megyére is első-, illetve másodfokú figyelmeztetést adott ki.



Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés megyékben pedig zivatarok lehetséges előfordulása miatt van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.