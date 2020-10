Időjárás

Két melegrekord is megdőlt az indián nyárban

Két melegrekord is megdőlt az indián nyárban - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap a honlapján.



Mint írták: szombaton az ország déli területein több helyen is 30 Celsius-fok fölé melegedett fel a levegő. A Baranya megyei Kémesen 30,8 fokot regisztráltak, és ezzel megdőlt az október 3-ra vonatkozó maximumhőmérséklet rekordja. Mostanáig az október 3-i melegrekord 30,1 fok volt, amelyet 1985-ben mértek Mohácson.



Az október 4. legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord mostanáig 17,8 fok volt, amelyet Milotán mértek 2006-ban. Most ez is megdőlt, mivel Sarkad-malomfokon mindössze 18,2 fokig hűlt le a levegő.



Az előrejelzés szerint a szombaton zivatarokkal érkezett hidegfront hatására vasárnap már sehol sem lesznek 30 fok közeli értékek. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 20-26 fok között alakul. Késő estére 15-20 fok közé csökken a hőmérséklet.