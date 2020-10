Időjárás

Akár 30 fok is lehet szombaton

180 fokos fordulatot vesz időjárásunk, éjjel délnyugat felől melegfront érkezik. Felhőzetéből északon, északkeleten fordulhat elő többfelé csapadék. A front mögött erős délies áramlással Afrika felől egyre melegebb levegő érkezik térségünkbe, szombaton visszaköszön az igazi nyár - írta az Időkép.



Délen már holnap is elérhetjük a 25 fokot, de az igazán meleg idő szombaton várható. Erős, a Dunántúlon viharos déli szél kíséri a meleg levegő beáramlását. Délután a napos-fátyolfelhős időben legtöbb helyen meghaladjuk majd a 25 fokot, sőt délen 30-31 fokot is mutathatnak a hőmérők.



Akár az eddigi melegrekord is megdőlhet, melyet 1985-ben Mohácson mért az Országos Meteorológiai Szolgálat. Akkor 30,1 fokig melegedett a levegő.



Késő este nyugat felől zivatarokkal hidegfront érkezik, vasárnapra 5-6 fokkal visszaesik a hőmérséklet, de fázni nem fogunk. A csúcshőmérséklet előreláthatóan 20 és 25 fok között alakul.