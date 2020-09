Időjárás

Homokkal borította be Franciaország északi részét az Odett nevű vihar - videó

Viharos, néhol orkán erejű széllökések ostromolták pénteken a francia és belga partvidéket. Az Északi-tenger felett ekkor egy erős ciklon örvénylett, amelyet a belga Királyi Meteorológiai Intézet (RMI) Odett névre keresztelt. A ciklon centrum közeli, erős hátoldali áramlási rendszere pont a francia és belga partoknál csapott le, ahol a legnagyobb széllökések a 100-120 km/h-t is elérték.



A hatalmas szél fákat csavart ki, tetőket rongált meg, és még a tengerpart homokját is felkapta. A szél által magasba emelt homok borította be Dunkirk és Middelkerke városok utcáit is. Több autó, partmenti faházak és még egy villamos is homok fogságába került, amiket szó szerint ki kellett ásni a vihar elvonulása után.