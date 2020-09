Időjárás

Szeles, változékony idővel búcsúzik a szeptember

Megérkezett az a hidegfront, amely meghozta az őszies időjárást hazánkba. A következő napokban a nyár nem tér vissza, gyakran szeles, változékony időt tartogatnak szeptember utolsó napjai.



Vasárnap északkeleti tájainkról is elvonulnak a felhők, országszerte hosszabb időszakokra kisüt a nap. Újabb erős felhősödés késő délután kezdődik délnyugat felől, egy mediterrán ciklon közelíti meg az országot. Szeles nap elébe nézünk, a nyugati, délnyugati szél főként északkeleten lehet nagy területen erős. Reggel kifejezetten hűvös lesz, az Alpokalján 3-4 fokig hűlhet a levegő, néhol talajmenti fagy sem zárható ki. Délután 15 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet - írta előrejelzésében az Időkép.



Az említett mediterrán ciklon melegfronti felhőzetéből hétfőre virradóan többfelé várható eső, zápor, több csapadék ismét nyugaton hullhat. Napközben dél, délnyugat felől felszakadozik a zárt felhőzet, elszórtan azonban záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak. Hajnalban, reggel a keleti, napközben a délire-délnyugatira forduló szél lehet többfelé erős. Nagy lesz a hőmérsékleti különbség a nyugati és keleti, délkeleti tájak között: az Alpokalján csak 15-16, míg a Tiszántúl déli felén 25-26 fokig emelkedhet a hőmérséklet.



A szeles idő kedden és szerdán is kitart, gyakran lehet élénk, néhol erős a nyugati, északnyugati szél. A napsütés mellett változóan felhős lesz az ég, elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok, kedden északkeleten helyenként zivatarok is, de országos, jelentős csapadék nem várható. Hajnalonként 10 fok körül, míg napközben 17 és 21 fok között alakulhat a hőmérséklet.



A jelenlegi számítások alapján úgy tűnik, a jövő hét második felében Nyugat-Európa fölött ismét egy aktív ciklon jelenhet meg, melynek előoldalán dél felől meleg, szubtrópusi eredetű légtömeg áraszthatja el térségünket.



Könnyen elképzelhető, hogy a következő hétvégén újra többfelé 25 fok fölött alakulhat a csúcshőmérséklet.