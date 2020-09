Időjárás

Érkezik a hidegfront, figyelmeztetéseket adtak ki

A fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás szűrt napsütés várható. Reggel, délelőtt még inkább csak az Alpokalján, majd a délután folyamán a nyugati és északi megyékben, késő délutántól inkább csak az ország középső harmadában lehetnek záporok, zivatarok. Az északira forduló szél eleinte a Nyugat-Dunántúlon, délután már a keleti megyékben is megerősödik, a Bodrogközben és környékén viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet kora délután 25 és 31 között valószínű, de Sopronban kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére csütörtök éjfélig

Csütörtökön reggel a nyugati határ közelében, majd déltől északon, északkeleten helyenként (nem heves) zivatarok kialakulhatnak. A délutáni, esti órákban a középső országrészben (annak is inkább az északi felén) képződhetnek szórványosan újabb zivatarok, majd éjjelre megszűnik a csapadéktevékenység az országban. A zivatarokat szélerősödés, intenzív csapadék (10-30 mm), esetleg egy-egy helyen aprószemű jég kísérheti.



Csütörtökön az érkező hidegfront hatására az északi, északkeleti irányba forduló szél egyre nagyobb területen megerősödik, kiemelten északkeleten, a Bodrogköz térségében viharos (egyszer-egyszer a 70 km/h-t is meghaladó) széllökések is előfordulhatnak.