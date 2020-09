Időjárás

Kedden kezdődik a fűtési időszak

A fűtést mintegy 238 ezer fővárosi lakásban és a csaknem 7 ezer egyéb fogyasztónál indítják el.

Az egész országban, így Budapesten is kedden kezdődik a fűtési időszak - közölte a Főtáv hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint a fűtést mintegy 238 ezer fővárosi lakásban és a csaknem 7 ezer egyéb fogyasztónál indítják el.



Emlékeztettek, a távhőszolgáltatás kötelező rendelkezésre állási időszaka szeptember 15-től május 15-ig tart.



Közölték azt is, a fővárosi távhőrendszernek köszönhetően évente összesen 277 ezer tonna üvegházhatású gázzal kevesebb kerül a légkörbe, azaz ennyi a Főtáv károsanyagkibocsátási megtakarítása.



Hozzátették, hogy csak Budapesten mintegy 45 ezer gáz-, illetve szilárd tüzelésű háztartás távhőre kapcsolása évente megközelítőleg 67 ezer tonna szén-dioxid kibocsátás-csökkenést eredményezne.



Ezen felül a becslések alapján, éves szinten csaknem 80 tonnával kevesebb egyéb káros anyag kerülne a légkörbe, és minden tízezer szilárd tüzelésű lakás átállásával pedig összesen évi 13 tonna por kibocsátásától is mentesülne Budapest - áll a közleményben.