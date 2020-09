Előrejelzés

Marad a napsütéses, meleg időjárás

Hétfőn a több-kevesebb napsütés mellett eleinte még északon, északnyugaton eshet az eső, majd délután főként az Északi-középhegység, illetve az Észak-Alföld tágabb környezetében szórványosan várható zápor, zivatar. A szél nagy területen megerősödik, olykor viharossá fokozódik. Ettől függetlenül zivatarok idején is lehet viharos erejű széllökés. A leghidegebb órákban 11-17 fok lesz. Napközben 25-30 fokig melegszik fel a levegő, de az Alpokalján ennél hűvösebb is lehet.



Kedden általában sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A minimumhőmérséklet 7 és 15, a maximumhőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.



Szerdán is sok lesz a napsütés, csapadék nélkül. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14, a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között várható.



Csütörtökön a sok napsütés mellett helyenként erősebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet és egy-egy zápor sem kizárt. A minimumhőmérséklet 9 és 16, a maximumhőmérséklet 24 és 29 fok között várható.



Pénteken napos idő várható, csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban 10-15 fok lesz. Napközben 24-29 fokig melegszik fel a levegő.



Szombaton a sok napsütés mellett főleg a Dunántúlon helyenként erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, de csapadéknak kicsi az esélye. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.



Vasárnap a hosszabb-rövidebb napsütés mellett szakadozott felhősáv vonulhat át északnyugatról délkelet felé. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Megélénkül, több helyen megerősödik a szél, zivatar térségében viharos lökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 12 és 18, a maximumhőmérséklet 24 és 30 fok között várható, északnyugaton lesz a hűvösebb - olvasható az előrejelzésben.