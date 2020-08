Időjárás

Hétvégén ismét lehet 30 fok

Az éjszakák már a kora őszt idézik, ellenben délutánonként napról napra melegebb lesz. 2020.08.31 16:18 ma.hu

Szerdára elvonul a front, a változóan felhős-napos időben már csak az északi-északkeleti határ mentén fordulhat elő kevés zápor. Még marad a szeles idő. Hajnalban többfelé 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet, és a nappali felmelegedés is mérsékelt lesz, a maximumok 19 és 25 fok között alakulnak.



A hét második felében aztán egyre zavartalanabb lesz a napsütés, gyenge csapadék legfeljebb csütörtökön nyugaton fordulhat elő. A légmozgás időnként megélénkülhet, kezdetben északi-északnyugati, a hétvégén már délies irányból, erős, viharos szélre azonban nem kell számítani - írja az Időkép.



Csütörtök és péntek hajnalban még többfelé kell számítani 10 fok alatti minimumokra, a szélcsendes völgyekben 5-6 fok is lehet.



Hétvége felé enyhülnek az éjszakák, és napközben is egyre melegebb lesz, főként vasárnap újra elérhetjük a 30 fokot.



Az elmúlt hétvégihez hasonló forróságra azonban már nem kell számítani.