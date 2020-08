Vasárnapra a hőség miatt adtak ki másodfokú figyelmeztetéseket, de zivatarok is érkeznek

Időjárás-figyelmeztetés

Vasárnapra a hőség miatt adott ki másodfokú figyelmeztetéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat; néhol 38 fok is lehet, délutántól viszont zivatarok is várhatók.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez szombat este eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: vasárnap tovább erősödik a nappali felmelegedés, a napi középhőmérséklet több helyen 25 Celsius-fok körül alakul, a középső és a déli országrészben a 27 fokot is meghaladhatja. Az országos előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet 14-21 fok között alakul, az északi völgyekben lesz a hűvösebb.



A legmagasabb hőmérséklet 30-38 fok között valószínű, hőségre lehet számítani. Emiatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére másodfokú, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Vasárnap késő délutántól nyugaton, északnyugaton fordulhatnak elő néhol zivatarok, amelyeket viharos (60-80 kilométer/órás) széllökések kísérhetnek. Zivatarveszély miatt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.