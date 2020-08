Időjárás

Hétfőn érkezik a hidegfront, keddre beköszön a kora ősz

A nyugat felől érkező hidegfront a korábban vártnál egy kicsit lassabban mozdul majd kelet felé, így csak hétfőn éri el hazánkat. Az Időkép szerint, mivel az Alpok és a Kárpátok vonulatai fölött hullámot vet, így lassan vonul át fölöttünk. Emiatt hétfő délutántól egyre többfelé jelentős csapadék hullhat.



A front érkezését hétfő reggeltől elsőként a nyugatira-északnyugatira forduló szél jelzi majd, élénk, északnyugaton erős lökések is lehetnek. Ezzel megkezdődik a hűvösebb levegő beáramlása: a Dunántúlon már csak 22-26, a Dunától keletre még 27-32 fok között alakulnak a maximumok. Hosszabb napos időszakok főleg keleten lehetnek, nyugat felől egyre vastagabb felhőzet érkezik fölénk. Esőre, záporokra főként délutántól a Dunántúlon számíthatunk, majd este a középső, éjjel a keleti tájakra is megérkezik a csapadék. Itt többfelé zivatarok is kialakulhatnak.



A front mögött szeptember elsejére beköszönt a kora ősz, kedden mindössze 18-25 fokos maximumokra van kilátás. A szeles időben további záporok jöhetnek, keleten, északkeleten zivatar sem kizárt.



Szerdára a front elvonul, hajnalban ismét 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Napközben kellemes kora őszi idő valószínű 21-26 fokos csúcshőmérséklettel.