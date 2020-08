Időjárás

Vasárnaptól itt van az ősz, itt van újra

Vasárnaptól megszakad a nyári időszak, hűvösebb időre számíthatunk - foglalta össze előrejelzésében az Időkép.



Bár csütörtökön is hidegfront érkezik, a nyár még nem tágít, péntektől egyre erősebb déli széllel visszatérnek a 30 fok körüli maximumok. A legmelegebb szombaton ígérkezik, 30 fok feletti értékekre számíthatunk. Vasárnap azonban ismét változik a tendencia, hidegfront hoz őszies időjárást.



A csütörtöki front átvonulását követően a 850 hPa-os szintre (kb. 1500 m) vonatkozó előrejelzések szerint a magasban fölénk araszoló meleg légtömeg helyét vasárnap egy újabb hidegfront mögött beáramló hideg légtömeg veszi át.



Az eddigi helyzetet felváltva egy a Brit-szigetek felett örvénylő ciklon hidegfrontja vonul át felettünk, amely mögött már sarkvidéki eredetű hideg áramlik a kontinens belseje felé.



A szél északnyugatira, északira fordul, sokfelé erős, a Dunántúlon és északon viharos lesz, itt 70-80 km/órás széllökések is előfordulhatnak. Bár a front átvonulásának pontos lefolyása és az időjárási körülmények még nagy bizonytalansággal terheltek, a péntektől jellemző 30 fok körüli nappali hőmérsékletek akár 10 fokkal is visszaeshetnek.



A maximum-hőmérséklet hétfőn és kedden is mindenütt 30 fok alatt marad, többfelé 20 fok környékére eshet vissza.



Éjszakánként jelentősen lehűl a levegő, helyenként 10 fok körüli minimumokkal kell számolni. Az említett időszak csapadékosabbnak is ígérkezik a mostaninál, többfelé eső, záporok, zivatarok segíthetnek rá a lehűlésre.