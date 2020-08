Időjárás

Jégvihar, villámárvíz tarolta le Olaszország északi részét - videók

Több észak-olasz tartomány is áldozatul esett a vasárnap délutáni heves viharoknak. A felhőszakadáson kívül tetemes mennyiségű jég is esett, orkán erejű széllökések csavarták ki tövestül a fákat, és néhol nyakig érő villámárvíz hömpölygött az utcákon. A vihar több nagyvárost is érintett, köztük Veronát és Merano-t - írja az Időkép.

#Verona:

Perché nel pomeriggio è stata colpita da un violento nubifragio: pioggia e grandine hanno causato danni in città, trasformando le strade in fiumi di fango e ghiaccio pic.twitter.com/wfxzObwFTF — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) August 23, 2020

Oggi Verona si sveglia così pic.twitter.com/7Mr7IVMjOo — BelloDeNotte (@GuardaStelle82) August 24, 2020