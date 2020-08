Egyszerre két hurrikán is lecsaphat az USA déli partvidékére

Az nem számít ritkaságnak, hogy ebben az időszakban hurrikán éri el az Egyesült Államokat a Mexikói-öböl felől, viszont az már igen, hogy egyszerre kettő is. A jelen számítások szerint két trópusi depresszió is hurrikánná erősödhet, majd útjukat a Mexikói-öbölben folytathatják egyenesen az USA déli partvidéke felé - írja az Időkép.



Várhatóan az 1-es erősséget elérő hurrikánok kedden este érik el a partokat, szinte majdnem egyszerre. Az idei szezon 13. és 14. elnevezett trópusi ciklonjai lehetnek a térségben, melyeket Laura és Marco névre keresztelhetnek el, ugyanis a hurrikánok elnevezése egy előre megalkotott névsor alapján történik.

Two tropical systems are on a path toward the Gulf of Mexico and could possibly make landfall around the same time in the U.S. early next week.



The most recent instance of two tropical cyclones in the Gulf simultaneously was in 1959, NOAA says. https://t.co/a3hmUIclry pic.twitter.com/9bWKVp094g