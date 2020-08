Rekordszámú víztölcsér az amerikai partoknál - képek, videó

Az elmúlt napokban nagyon mozgalmas volt az időjárás az USA déli partjainál a Mexikói-öbölben, illetve a Nagy-tavak környékén is. Rengeteg víztölcsér alakult ki a vízfelszínek felett. A Mexikói-öbölben volt, hogy egyszerre 11 víztölcsér is megjelent, míg a Nagy-tavak partjainál augusztus 16. és 19. között legalább 88 víztölcsért regisztráltak, ami új világrekordnak számít.

Here's another cool video of the Tornado that just came through here

Arguably the best waterspout photos I've ever seen. Jamison Lee sent me these from an oil platform about 200 miles south of the Alabama beaches. He was able to see up to 8 simultaneous spouts!