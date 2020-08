Időjárás

Vihar - Áram nélkül maradt egy település Zalában

A felázott talajból tövestül kicsavarodott terebélyes fa hétfő délután elszakította a település elektromos ellátását biztosító húsz kilovoltos vezetéket, és több villanyoszlop is kidőlt emiatt. 2020.08.18 13:46 MTI

A hétfő esti vihar és a lezúduló csapadék Zala megyében több helyen is károkat okozott, Milejszegen egyelőre csak aggregátorral tudják biztosítani az áramszolgáltatást - közölte honlapján a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.



Csesztregen egy külterületen álló házat körbevett a víz, amelyet a lenti tűzoltók a pincéből két szivattyúval tudták eltávolítani. Gelsén és Zajkon fákat döntött a szél az útra, ideiglenesen akadályozva ezzel a közlekedést.



A mintegy ötszáz lakosú Milejszeg határában a felázott talajból tövestül kicsavarodott terebélyes fa hétfő délután elszakította a település elektromos ellátását biztosító húsz kilovoltos vezetéket, és több villanyoszlop is kidőlt emiatt. Az erdős, gépjárművekkel nagyon nehezen megközelíthető külterületen fellépő hiba elhárításán az áramszolgáltató szakemberei még kedden is dolgoztak.



A Zala Megyei Védelmi Bizottság egy nagyteljesítményű aggregátort biztosított a település ideiglenes áramellátására, így hétfő éjszaka a fogyasztók többségénél ismét helyreállt az áramszolgáltatás, a Milejszeg környéki hegyhátakon azonban néhány fogyasztónál kedd délben még nem volt áram.