Változékony lesz az idő, de lehűlés nem várható

Változékony lesz az idő, de lehűlés a héten sem várható, továbbra is marad többfelé a 30 fokos meleg. A négynapos hosszú hétvégén sok lesz a napsütés, vasárnap várható több csapadék - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn északon kevesebb, délen több lesz a napsütés. Kezdetben főként északon, majd délután már másutt is várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás. Zivatarveszély miatt Csongrád-Csanád és Békés megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A felhőszakadás veszélye miatt Budapestre, valamint Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. A leghidegebb órákban 14-20 Celsius-fok lesz, napközben 26-32 fokig melegszik fel a levegő.



Kedden a több-kevesebb napsütés mellett több helyen várható záporeső, zivatar. A minimumhőmérséklet 14 és 20, a maximumhőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.



Szerdán a keleti, északkeleti tájakon szórványosan, másutt néhol valószínű záporeső, zivatar. Másutt a gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 18, a csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között valószínű.



Csütörtökön, augusztus 20-án az ország északkeleti felén, harmadán néhány óra süt ki a nap, máshol többórás napsütésre lehet számítani. Főleg északkeleten szórványosan fordulhat elő még záporeső, zivatar, de estefelé ott is megszűnik a csapadék. A leghidegebb órákban 12-18 fok lesz. Napközben 25-30 fokig melegszik fel a levegő.



Pénteken általában napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, másutt nem várható csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 19, a legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.



Szombaton sok napsütés várható, majd késő délutántól, estétől északnyugat felől növekedni kezd a felhőzet. Estétől északnyugaton már előfordulhat zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 14 és 20, a maximumhőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.



Jövő vasárnap több helyen előfordulhat záporeső, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.