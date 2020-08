Brutális jégeső zúdult a bringás mezőnyre, sokan megsérültek - videó

Brutális jégeső zúdult a bringásokra és nézőkre a Franciaországban rendezett Critérium de Dauphiné nevű országúti kerékpárverseny második szakaszán. A legjobbak még gond nélkül célba értek, ám a lemaradókra lecsapott a vihar. Aki csak tudott, próbált fedett helyre menekülni, ám így is sokan sérüléseket szereztek.



"Ez mindennél rosszabb volt, amit eddig tapasztaltunk. Totális káosz és mészárlás volt a színen. A biciklisták fedezékbe rohantak, miközben mini pingponglabdák ütődtek hozzájuk" - közölte utóbb az egyik csapat.



Az eredményhirdetés sem ment simán, a pódium felfújható sátra ugyanis összeomlott.



A szakaszt az összetett éllovasa, Primoz Roglic nyerte.

