Időjárás

Enyhül a hőség, a zivatarok is besegítenek

Folytatódik a nyári idő jövő héten is, de lassacskán enyhül majd a délutáni hőség. A meleg elviselésében záporok, zivatarok is besegítenek, amelyek a hétvégéhez képest nagyobb számban alakulhatnak ki a hét első felében - írta előrejelzésében az Időkép.



Hétfőn sem lesz hiány napsütésből, de kora délután megkezdődik a gomolyfelhő-képződés, és legnagyobb eséllyel az északi, északnyugati tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Front nem lesz a közelben, így helyi jellegű záporok, zivatarok jöhetnek létre, melyek főként összeáramlási vonalak mentén szerveződhetnek. A viszonylag száraz légkör miatt kiadós felhőszakadásra kevés esély adódik, legfeljebb hegyvidéki területeken, lokális jelleggel fordulhat elő. A szél azonban zivatarok környezetében megerősödhet, néhol viharossá is fokozódhat, és kisebb szemű jégeső is kialakulhat. A maximum-hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.



Kedden a gomolyfelhők mellett már fátyolfelhők is gyakran zavarhatják meg a napsütést. Elszórt záporok, zivatarok kialakulására a Dunántúlon és a középső országrészben lesz legnagyobb az esély. Zivatarok környezetében lesz csak erős, viharos a szél és néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között várható, a csapadékosabb Dunántúlon lesz hűvösebb az idő, miközben délkeleten még 30 fok feletti értékek lehetnek.



Szerdán délen, délnyugaton lehet fátyolosabb az ég és északkeleten ígérkezik zavartalanabbnak a napsütés. Záporok, zivatarok szempontjából ismét a Dunántúl lesz a favorit, főleg az Alpokalja és a délnyugati területek. Felhőszakadással kísért hevesebb cellák, néhol ezen a napon is előfordulhatnak. Északkeleten élénk lökések kísérhetik az északias szelet. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakulhat.