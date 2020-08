Időjárás

Közel 42 fokot mértek Franciaországban

Erős hőhullám tombol Nyugat-Európában, Franciaországban pénteken sokfelé meghaladta a hőmérséklet a 40 fokot.



Európa nagy részére forró nyári idő köszöntött be. A balti államok fölött található annak az anticiklonnak a középpontja, melynek nyugati, úgynevezett hátoldalán délies áramlással forró, afrikai eredetű légtömeg árasztotta el Nyugat-Európát.



Spanyolországban napok óta 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet, pénteken pedig már Franciaországban is sokfelé 40 fok fölé melegedett a levegő. A perzselő forróság leginkább az ország nyugati, délnyugati részét érintette, Douelle-ban 41,7 fokot mutatott a hőmérő.



A Météo Express jelentése szerint Tussonban 41,0 fokkal ottani abszolút hőmérsékleti rekord született, emellett több más településen is megdőltek havi rekordok.



A melegből Angliának is jutott, a London-Heathrow-i repülőtéren 36,4 fok volt.



A rekkenő hőség előreláthatóan a jövő hét közepétől enyhülhet számottevően a térségben - írta az Időkép.