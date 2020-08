Időjárás

Európában és Magyarországon is beköszönt a tartós hőség

2020.08.07 14:17 MTI

Azt írták: stabil anticiklon épül ki a kontinens nagyobb részén, ami klasszikus nyári időt, Európa egyes részein hőhullámot is okoz.



Az anticiklonok az óramutató járásával megegyező irányban örvénylenek, aminek jelentős következményei vannak: a magasnyomás nyugati oldalán dél felől nagyon meleg levegő áramlik Spanyolország, Franciaország térségébe. Azokon a tájakon jelenleg is több helyen 35-40 Celsius-fokos csúcsokat mérnek, és mérséklődés nem is várható egy ideig.



Magyarország az anticiklon déli peremén helyezkedik el, így ide egyelőre nem közvetlenül a szubtrópusi térségből érkezik a levegő. Emiatt a hőmérsékleti értékek nem "szállnak el", de stabilan 30 fok felett alakulnak majd a csúcsok - tették hozzá.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint az ország jelentős részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hőség miatt.