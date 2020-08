Időjárás

Vihar: ismét másodfokú riasztások a felhőszakadás veszélye miatt

Több déli járásra ismét másodfokú riasztásokat adott ki a felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda délután. 2020.08.05 14:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Veszélyjelzésük szerint a nap folyamán további másodfokú riasztások várhatók Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye területén. Szintén a felhőszakadás veszélye miatt van elsőfokú figyelmeztetés érvényben Békés és Zala megyében.



A zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Azt írták: szerdán a zivatarokat egyre inkább felhőszakadás kíséri (jellemzően 20-40 milliméter között eshet rövid idő alatt, de délnyugaton akár 40-50 milliméternél is több); átmeneti szélroham és jégeső is előfordulhat.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja szerint a Balaton nyugati medencéjénél továbbra is másodfokú viharjelzés van érvényben. Ilyenkor fennáll a magas és hosszú hullámok veszélye, a láthatóság csökken, csónak és vitorlás egyáltalán nem közlekedhet a vízen. A Balaton többi részén, valamint a Fertő-tónál és a Tisza-tónál elsőfokú a viharjelzés.