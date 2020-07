Időjárás

Tartósan nyaralóidő: napsütés, meleg

Pénteken folytatódik a napos, meleg, nyaralóknak és strandolóknak kedvező időjárás. Egy-egy zápor, zivatargóc kialakulásának a reggeli időszakban az ország déli, délnyugati harmadán, késő délután, este pedig a nyugati, délnyugati határvidéken van esélye. Mérsékelt, délután kissé élénkebb É-ias szél fúj.



Éjszaka is derült, csillagfényes, eseménytelen idő lesz jellemző. Eleinte a délnyugati határvidékre besodródhat egy-egy csapadékgóc dél felől, de ott is valószínűbb a csapadékmentes idő. Mérsékelt, a Tiszántúlon élénk, olykor erősebb É-i szél fúj.



Szombatra pár fokot mérséklődik a meleg, de marad a napsütés és a nyaraló idő. A hőmérséklet csökkenés inkább csak az északkeleti térségben lesz érzékelhető. Csapadék sehol nem várható.



Vasárnap is napos, meleg, évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletű időre van kilátás. Délután, északnyugaton, északon lehet felhősödés, elvétve zivatargóc.



Hétfőn az északnyugati, nyugati országrészt érintheti egy hidegfront. Ott felhősebb, változékonyabb időjárásra van kilátás zivatarokkal, esőkkel, szélerősödéssel. A középső és déli, délkeleti térségben nem valószínű jelentős változás: fokozódik a meleg és marad a napsütés. Éjjel lehet elvétve zivatar, szélélénkülés.



Kedden, szerdán meleg, évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletű, zömmel napos idő ígérkezik mérsékelt felhősödésekkel, egy-egy elvétve és kis eséllyel előforduló záporral, zivatargóccal.



Csütörtöktől fokozódhat a meleg. A délnyugati országrészben forró napokra (Tmax ≥ 35 °C) van most kilátás.