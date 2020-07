Időjárás

OKF: több mint kétszázszor riasztották a tűzoltókat a szombati vihar miatt

Tűzoltók a nagy esőzés miatt vízzel elárasztott utcában Liszóban, ahonnan az ott élőket kitelepítették (Fotó: MTI/Varga György)

Országszerte 225 káreseményhez riasztották a tűzoltókat a szombati vihar miatt, a felhőszakadás Somogy és Zala megye egyes térségeiben rendkívüli vízátfolyásokat, villámárvizeket és vízakadályokat okozott - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vasárnap az MTI-vel.



Tájékoztatásuk szerint Somogy megyében negyvenegy esetben volt szükség tűzoltói beavatkozásra. A védekezésben a hivatásos és az önkéntes tűzoltók mellett a vízügy szakemberei és az önkéntes mentőszervezetek tagjai is részt vettek.



Hozzátették: Nagyatádon, ahol a Rinya-patak lépett ki medréből, vasárnapra virradóra is folytatódott a védekezés, mert a víz több helyen épületeket, közműveket veszélyeztetett.



Az egységek a Zrínyi utcában, a Bartók Béla utcában és a Hunyadi utcában is több száz homokzsákot töltöttek meg, miközben a vizet szivattyúzták, de védeni kellett több trafóállomást és egy csárdát is - írták.



Zala megyében egy nap alatt 110 alkalommal riasztották a katasztrófavédelem hivatásos, önkormányzati és önkéntes egységeit. Nagykanizsán mintegy hatezer homokzsák felhasználásával erősítették és emelték meg a Principális-csatorna oldalát a Pivári utcai épületek megvédéséért.