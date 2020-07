Időjárás

Vihar - Vasárnap is zivatarok várhatók az ország nagy részén

Vas és Zala megye kivételével vasárnapra is az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Emellett Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Az MTI-hez szombat este eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: szombaton az éjféli órákig délen és keleten még több, másutt már kevesebb helyen várható zivatar, amihez lokálisan felhőszakadás (20-30, néhol 50 milliméter fölötti mennyiségű csapadék), helyenként viharos (60-80 kilométer/órás) széllökés és jégeső is társulhat. Éjfél után már csak itt-ott fordulhat elő gyenge zivatar.



Vasárnap a déli óráktól a Dunántúlon csak elszórtan, másutt viszont többfelé várható zivatar, átmenetileg viharos (60-80 kilométer/órás) széllökések, néhol jégeső kíséretében. A Dunától keletre egy-egy zivatarcellában felhőszakadás (20-30 milliméter csapadék) is kialakulhat.



Az előrejelzés szerint vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet 13-18, a legmagasabb hőmérséklet 25-30 Celsius-fok között valószínű.