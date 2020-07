Időjárás

Menekülnek az állatok Zala megyében, akkora a víz

Zala megyében több település is megközelíthetetlenné vált közúton a péntek este óta tartó intenzív esőzés miatt. Víz árasztotta el az utat Zalaszentjakabon, és a síneket is, így ők teljesen el vannak vágva a külvilágtól. Az állatok a magasabb fekvésű területekre menekülnek. Víz folyik ki a megtelt tóból Surd központjában is, bármikor átszakadhat a gát.

A nagy esőzés miatt őzek menekültek az útra Zalaszentjakabon 2020. július 25-én. MTI/Varga György





Zalaszentjakab így néz ki, jól látni, hogy elárasztotta a víz a település jelentős részét

Víz árasztotta el Zalaszentjakabot - MTI/Varga György