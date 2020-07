Időjárás

Felhőszakadások és zivatarok miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben

Péntek délután nyugat felől záporok, zivatarok érkeznek kiadós mennyiségű csapadékkal, hevesebb viharokkal. A térségünkben kialakuló sekély ciklon a szombati nap időjárását is teljes egészében meghatározza majd.



Emiatt az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre és szombatra is többfelé másodfokú, azaz narancssárga figyelmeztetést adott ki.



A hevesebb zivatarokat intenzív villámlás, viharos széllökések, jégeső, valamint felhőszakadás is kísérheti, ami azt jelenti, hogy rövid idő alatt akár 50 mm-t meghaladó csapadék is hullhat.



A mai napon másodfokú figyelmeztetés van érvényben a felhőszakadások miatt mind a 9 dunántúli megyében, a hevesebb zivatarok miatt pedig Baranya, Tolna, Somogy és Zala megyében.



A többi megyénkben a 3 keletit kivéve pedig elsőfokú, azaz citromsárga figyelmeztetés van érvényben a zivatarok és a felhőszakadások miatt.



Szombatra a 3 északkeleti megyénkre első, az összes többire pedig másodfokú figyelmeztetést adott ki az OMSZ a várható felhőszakadások miatt, valamint az ország egész területére elsőfokú figyelmeztetést léptetett életbe a zivatarok miatt - írta az Időkép.