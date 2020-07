Időjárás

Vasárnapra visszatér a nyár, de addig is...

A szerda hajnalban érkezett hidegfront a térségünk fölött hullámozva egészen szombat estig időjárásunk fő alakítója lesz, így továbbra is vendégeink maradnak a záporok, zivatarok - írta előrejelzésében az Időkép.



Fázni nem fogunk, a legtöbb helyen 25-30 fokig emelkedik a hőmérséklet, kicsivel hűvösebb csak szombaton a tartósabban csapadékos tájakon lehet.



Csütörtökön főként az ország déli felén lehetnek zivatarok, melyeket felhőszakadás, lokálisan akár 20-40 mm csapadék kísérhet.



Pénteken kezdetben sok lesz a napsütés, majd napközben nyugat felől megérkezik az említett hidegfront újabb hulláma. Ennek hatására délután a Dunántúlra kiadós záporok, zivatarok érkezhetnek, melyek rendszerbe szerveződve kora este a fővárost és a Duna vonalát is elérhetik.



A jelenlegi számítások szerint délnyugaton heves zivatarok is lehetnek, amelyekhez nagyobb méretű jég, felhőszakadás és szélvihar társulhat.



Szombatra virradóan sokfelé, napközben egyre inkább az ország keleti felén kell számítani csapadékra. Délután nyugat felől csökkenni, szakadozni kezd a felhőzet, ezzel együtt a Dunántúlon feltámad az északira-északnyugatira forduló szél.



Vasárnap már sok lesz a napsütés, elsősorban fátyolfelhők lehetnek az égen. Számottevő csapadék nem várható.



Igazi strandidőre számíthatunk, a maximumok a legtöbb helyen 30 fok közelében alakulhatnak.



Meleg, nyárias napok jönnek a jövő hét első napjaiban is.