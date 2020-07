Vasárnap elérheti Hawaii-t az év első hurrikánja - videó

Bár több is nekiindult, a Csendes-óceán keleti medencéjében idén először erősödött hurrikánná egy trópusi vihar.



Az amerikai Hurrikán Központ (NHC) legfrissebb információi alapján Douglas nyugat felé haladva csütörtök reggelre elérte a 3. kategóriába tartozó erősséget, ezzel megközelítve a 190 km/órás széllökéseket.



A vihar péntektől várhatóan gyengülni kezd a hidegebb vizek fölött, azonban Hawaii-t még hurrikánként érheti el a hétvége folyamán.



A Hawaii-szigetekre riasztást adtak ki a közelgő veszélyes időjárás miatt. A vihar nagy mennyiségű csapadékot, így villámárvizet, földcsuszamlásokat is okozhat a térségben. De önmagában az orkán erejű szél is rendkívüli csapást mérhet a szigetcsoportra.

#Douglas surely ramped up in a hurry is now a MAJOR hurricane and is expected to impact the Hawaiian islands as a tropical storm this weekend. #Hawaii pic.twitter.com/4qhVJ9gBnh