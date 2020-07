Időjárás

Megdőlt a napi szélrekord a keddi viharban

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdára és csütörtökre is az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a zivatarveszély miatt. 2020.07.22 14:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megdőlt a napi szélrekord a keddi viharban, amely többfelé károkat is okozott - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán a honlapján.



Azt írták: kedden markáns hidegfront vonult át az ország fölött, amely főleg a Dunántúl északi felén és Északkelet-Magyarországon okozott jelentős szélerősödést, valamint heves zivatarokat, néhol jégesővel. Fonyódon kedd este 132,5 kilométer/órás széllökést mértek, amely új július 21-i országos szélrekord.



Kitértek arra is, hogy a katasztrófavédelemnek többfelé be kellett avatkozni a keletkezett károk elhárítása miatt, mivel a zivatarokat erős, viharos széllökések és nagy mennyiségű, néhol villámárvizet okozó csapadékhullás kísérte.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdára és csütörtökre is az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a zivatarveszély miatt. Több megyére a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.