Európa délnyugati részére szorult vissza a nyár

Miközben a kontinens nagy részén az átlagosnál hűvösebb időjárás jellemző, addig spanyol és portugál területeken közel 45 fok is lehet a napokban.

Hazánkhoz hasonlóan Európa nagy részén az átlagosnál hűvösebb időjárás jellemző. Még a Földközi-tenger középső és keleti medencéjében, így Olaszországban és Görögországban is csak kevés helyen haladja meg a csúcshőmérséklet a 30 fokot.



Ezzel szemben a kontinens délnyugati részén, az Ibériai-félszigeten igazi forróság tombol - számolt be róla az Időkép. A legmelegebb területeket Portugáliában és Spanyolország nyugati, délnyugati vidékein találhatjuk. Errefelé nem ritkák a 40 fok fölötti maximumok. Csütörtökön a legmelegebbet, 41,9 fokot a spanyol-portugál határtól nem messze található Badajoz nevű településen mérték.



Az előrejelzések szerint a legmelegebb éppen a szombat a térségben, akár 44-45 fokig is forrósodhat a levegő.



Vasárnaptól egy kicsit mérséklődik a felmelegedés, de továbbra is marad a hőség, annyi különbséggel, hogy a legtöbb helyen egy-két fokkal 40 fok alatt maradnak a maximumok.