Időjárás

Kína több részén továbbra is súlyos gondokat okoznak az árvizek - videó

A folyamatos esőzések miatt Kína több részén jelentenek továbbra is súlyos gondokat az árvizek, amelyek több tízmillió ember életére vannak hatással.



A Sanghajjal szomszédos, kelet-kínai Csiangszu tartományban található Taj-tóra pénteken a legmagasabb szintű készültségi fokozatot rendelték el. Az ország harmadik legnagyobb édesvízi tavának vízszintje ugyanis pénteken kora reggelre 4,65 méterre emelkedett, elérve a töltések teherbírása szempontjából még biztonságosnak ítélt maximális szintet. Előrejelzések szerint azonban a vízszint további emelkedésére lehet számítani - számol tbe a China Daily című kínai pártlap.

Ázsia leghosszabb folyója, a Jangce a június óta tartó heves esőzések következtében több helyen megáradt. Az árvizek a folyó vonalán terjedtek az ország sűrűn lakott, keleti része felé. A természeti csapás Kína-szerte összesen több mint 34 millió ember életét keserítette meg. A hatóságok tájékoztatása szerint legalább 140 ember tűnt el, vagy veszítette életét az áradásokban.



Amikor július másodikán tetőzött a Jangce, a Három-szurdok-gát vízerőmű zsilipjein át másodpercenként 53 ezer köbméter vizet eresztettek le. Most ez az érték újból megközelítette a két héttel ezelőtti szintet, és a folyó felügyeletéért felelős hatóságok szerint rövidesen felül is múlhatja - írja a China Daily.



Az árvizek súlyosan érintik egyebek mellett a közép-kínai Vuhant is, ahol a tavalyi év végén bukkant fel a világjárványt okozó újfajta koronavírus. A Jangce partján fekvő városnál a folyó vízszintje vasárnap 28,77 méterre emelkedett, ami a negyedik legmagasabb vízállás a Jangcének ezen szakaszán 1865 óta.



A kínai meteorológiai központ pénteken sárga, vagyis a négyes fokozatú skálán a harmadik legerősebbnek számító riasztást rendelte el péntektől szombat reggelig az ország 11 tartományában, ahol heves esőzések várhatóak. Az előrejelzések szerint egyes helyeken akár napi 180 milliméteres csapadékra is lehet számítani. A központ emiatt árvizek és földcsuszamlások várható előfordulására figyelmeztetett, és a veszélyeztetett területeken a kültéri tevékenység felfüggesztését javasolta.