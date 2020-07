Időjárás

Sokfelé csapadékos lesz a hétvége

Nagy meleg sem várható, néhol a 20 fokot sem érik majd el a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken eleinte többnyire erősen felhős vagy borult időre lehet számítani többfelé esővel, záporral, majd reggeltől, délelőttől északnyugaton, nyugaton felszakadozik, csökken a felhőzet, és a Dunántúlon egyre inkább csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. A Dunától keletre túlnyomóan borult marad az ég. A szél több helyen megélénkül, napközben helyenként meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. Zivatarveszély miatt péntekre Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A leghidegebb órákban 12-17 fok lesz, napközben 18-24 fokig melegszik a levegő.



Szombaton a Dunántúlon és a középső tájakon a néhány órás napsütés mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, szórványosan záporok, zivatarok alakulnak ki. A keleti határvidéken tartós eső is előfordulhat. Főként a Dunántúlon sok helyen erős, zivatarok környezetében viharos széllökések is lesznek. A minimumhőmérséklet 10-15, a maximumhőmérséklet 19-25 fok között valószínű.



Vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett szórványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Zivatarban lehetnek csak átmenetileg viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-16, a legmagasabb hőmérséklet 22-27 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.