Méretes porördögöt videóztak Romániában

Látványos pörördög alakult ki a Románia délkeleti részén található Tulcsa megyében, Greci településen. A felvétel alapján a szélessége elérhette a 10 métert, magassága pedig a 100 métert is meghaladhatta.



A porördögök főként a tavaszi, nyári időszakban alakulnak ki csendes, napos időben az erős besugárzás hatására. A legtöbb esetben veszélytelenek, de ha nagyra nőnek, mint amely a felvételen is látható, képesek néhány könnyebb tereptárgyat megmozdítani, esetleg akár azokat a levegőbe is repíteni - írja az Időkép.