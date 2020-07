Időjárás

Sok lesz a napsütés, de nagy hőségre nem kell készülni a héten

Sok lesz a napsütés a héten, de többször is várható elszórtan csapadék. Nagy hőségre nem kell készülni, a maximumok jellemzően 30 Celsius-fok alatt maradnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, csapadék nélkül. A minimumhőmérséklet 7-13 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél hidegebb is lehet. A nappali maximumok 21-26 fok között alakulnak.



Kedden sok lesz a napsütés. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy futó zápor. A leghidegebb órákban 6-13 fok lesz. Napközben 23-28 fokig melegszik a levegő.



Szerdán is sok napsütésre van kilátás. Ugyanakkor délután nyugaton erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, arrafelé elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-16, a legmagasabb hőmérséklet 25-30 fok között alakul.



Csütörtökön csak délen lesz többórás napsütés. Elszórtan várható zápor, zivatar, néhol tartósabb eső is. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A leghidegebb órákban 12-17 fok lesz. Napközben többnyire 23-28 fokig melegszik a levegő, míg délen 29, 30 fok is lehet.



Pénteken a többórás napsütés mellett erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés várható, amelyből elszórtan zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A szél élénk, olykor erős lesz. A minimumhőmérséklet 11-16, a maximumhőmérséklet 22-27 fok között alakul.



Szombaton sok lesz a napsütés, néhol alakulhat ki zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-16, a legmagasabb hőmérséklet 22-27 fok között valószínű.



Vasárnap több órára kisüt a nap, számottevő csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban 9-15 fok lesz. Napközben 23-28 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.