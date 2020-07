Időjárás

4 méteres hó esett Argentínában és Chilében - képek, videó

Bár a déli féltekén éppen tél van, azt mondják, emberemlékezet óta nem volt ilyen intenzív havazás Chilében és Argentínában, mint amit most tapasztalnak. Az elmúlt két hétben szinte folyamatosan esett a hó, már 4 méteres a hóréteg vastagsága az Andokban. Folyamatos a havazás, úgy tűnik most, mintha sose lenne vége.



Miután majdnem kinyithattak a sícentrumok a koronavírus-járvány végének közeledtével, most viszont a túl nagy hó miatt maradhatnak zárva. Ennek ellenére sorra kapják rajta a szabályszegőket, akik mégis élvezik a hatalmas havat a tiltások ellenére.



Nem csoda, hiszen évek óta nem láttak a helyiek "rendes" havat, most pedig még a hószezon elején ilyen sok esett. Bár ez nem meglepő, ugyanis egyre gyakoriabbak az időjárási anomáliák és szélsőségek világszerte, nem csak Dél-Amerikában.

A hét közepén volt, ahol még csak alig esett - de aztán rendesen bedurvult