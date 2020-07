Időjárás

Hullócsillag is felragyogott az üstökös mellett - videó

Már napok óta elkápráztatja az égbolt szerelmeseit az idén márciusban felfedezett C/2020 F3 (NEOWISE) üstökös, amelynek látványos csóvája szabad szemmel is jól megfigyelhető napkelte előtt. A látványt tovább növelik a szintén napkelte előtt (és napnyugta után is) meg-megjelenő éjszakai világító felhők. Hab a tortán, hogy péntek hajnalban egy hullócsillag is elsuhant az északi égbolton.



Mindezt az Időkép balatonszemesi éjjellátó webkamerája is rögzítette: