Időjárás

Vasárnapra 10 fokkal mérséklődhet a meleg

Hidegfront érkezik a hétvégén, vasárnapra mintegy 10 Celsius-fokkal mérséklődik a meleg - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A leghidegebb órákban 13-20 fok lesz. Napközben 30-35 fokig melegszik a levegő. Péntekre még az ország nagy területére - Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére - a hőség miatt adtak ki figyelmeztetést. Az UV-B sugárzás is extrém lesz.



Szombaton kezdetben országszerte gyengén felhős, napos idő lesz, majd a déli óráktól a Dunántúlon és északon, estétől az Alföldön is fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és több helyen alakul ki zápor, zivatar, éjszaka tartósabban is eshet. Északnyugat felől egyre nagyobb területen, de a Tiszántúlon csak estétől megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. A minimumhőmérséklet 14-21, a maximumhőmérséklet 25-35 fok között valószínű, északnyugaton marad 30 fok alatt.



Vasárnapra virradó éjszaka sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is, majd reggelre nyugaton már nagyobb területen kiderül az ég. Napközben nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, a déli órákra a középső országrészben, délután keleten is megszűnik a tartósabb csapadék, és a gomolyfelhős, napos időben már csak néhol alakulhat ki záporeső. Nagy területen erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-16, a legmagasabb hőmérséklet 20-26 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.