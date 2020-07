Időjárás

A hét elején lehűl, de aztán ismét melegszik az idő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. 2020.07.05 18:29 MTI

Hétfőn a többórás napsütés mellett néhol lehet gyenge zápor, majd késő délutántól, estétől északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és akkor egyre több helyen alakul ki zápor, zivatar. A szél főként a Dunántúlon megerősödik, estétől többfelé viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban 13-19 Celsius-fok lesz. Napközben 29-33 fokig melegszik a levegő. Arra is felhívták a figyelmet, hogy hétfőn a figyelmeztetési értéket meghaladó, 8,4-es (extrém) UV-B-sugárzás várható. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.



Keddre virradó éjjel sokfelé lesz eső, zápor, helyenként zivatar, aztán délelőtt a Dunántúlon, délután keletebbre is megszűnik a csapadék. Napközben csökken a felhőzet, délután már keleten is gomolyfelhősre, naposra fordul az idő. A szél erős, több helyen viharos lesz. A minimumhőmérséklet 13-18, a maximumhőmérséklet 17-24 fok között alakul, keleten lesz napközben a hűvösebb.



Szerdán, csütörtökön és pénteken napos idő várható csapadék nélkül. A legalacsonyabb hőmérséklet szerdán 7-13, csütörtökön 9-16, pénteken 12-17 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet szerdán 23-27, csütörtökön 26-31, pénteken 27-32 fok között valószínű.



Szombaton több órára kisüt a nap. Helyenként - inkább az ország északi és nyugati részén - zápor, zivatar valószínű. A Dunántúlon megélénkülhet, megerősödhet a szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás, illetve zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 15-21, a maximumhőmérséklet 28-33 fok között várható.



Vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett elszórtan zápor, zivatar várható. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 17-22 fok lesz. Napközben 24-30 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.