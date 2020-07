Időjárás

Országszerte zivatar és többfelé hőség is várható csütörtökön

Zivatar és felhőszakadás veszélye miatt az egész országra, és hőség miatt is több megyére adott ki figyelmeztetéseket csütörtökre az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az UV-sugárzás is extrém lesz. 2020.07.02 00:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A veszélyjelzésben azt írták: már szerda estétől lehetnek a Dunántúlon elszórtan zivatarok, és főként az Alpokalján egy-egy hevesebb is lehet. Éjszaka és hajnalban főként a Dunántúl keleti, északkeleti részén alakulhatnak ki zivatarok, amelyek várhatóan átterjednek a Duna-Tisza közére és az Északi-középhegység nyugati részére is. Csütörtökön napközben országszerte lehetnek intenzív zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat.



A zivatarokat helyenként rövid idő alatt 20-40 milliméter csapadék, viharos szél kíséri, de egy-egy helyen 50 millimétert meghaladó csapadék, nagyméretű jég és 80-90 kilométer/órásat meghaladó szélroham is valószínű. Heves zivatar leginkább délután, kora este alakulhat ki az Alföldön. Késő estére a keleti országrészre szorulhatnak vissza az intenzívebb csapadékgócok.



Csütörtökre a zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna és Veszprém megyére másodfokú, az ország többi megyéjére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Felhőszakadás veszélye miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Hőség miatt Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna megyében figyelmeztetnek.



Azt írták: a középhőmérséklet - főként az ország déli felén - elérheti a 25-26 Celsius-fokot, de a záporok, zivatarok felfrissülést hoznak. Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet 15-21 fok között valószínű, a legmagasabb pedig 28-35 fok között alakul.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy 8,2-es (extrém) UV-B-sugárzás várható. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.



Azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen leégés ellen. Napközben 11 és 15 óra között kerülni kell a napozást, és mindenképpen javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, valamint fényvédő krém használata.